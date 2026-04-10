Real Madrid y Girona FC protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada 31 de LaLiga este viernes 10 de abril de 2026 . El duelo se disputará en el imponente Santiago Bernabéu a las 21:00 horas (CET) , en un contexto donde cada punto resulta clave en la recta final del campeonato. Con el título en juego y la presión aumentando, este partido promete emociones intensas de principio a fin.

El conjunto merengue llega a este compromiso con la obligación de reaccionar tras su reciente derrota ante el Mallorca, un resultado que frenó momentáneamente su persecución por el liderato. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, el equipo buscará reencontrarse con la victoria apoyado en el talento de figuras como Kylian Mbappé, quien ha sido determinante en enfrentamientos clave y apunta a ser protagonista una vez más ante su afición.

Por su parte, el Girona llega con mayor tranquilidad tras imponerse al Villarreal, consolidándose en la zona media de la tabla y mostrando una notable capacidad competitiva frente a rivales de alto nivel. El empate 1-1 en el duelo de la primera vuelta dejó claro que puede complicar a cualquiera, incluido el gigante blanco. Este enfrentamiento no solo define aspiraciones, sino que también ofrece un espectáculo imperdible para los aficionados, y si quieres ver el duelo en vivo desde México podrás hacerlo vía Sky Sports.

¿Cómo ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Girona por LaLiga vía SKY Sports en México?

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¿Cómo ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Girona por LaLiga vía SKY Plus?

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