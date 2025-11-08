El duelo Rayo Vallecano vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26 se jugará este domingo 9 de noviembre a las 16:15 horas (España), equivalente a 09:15 horas en México, desde el estadio de Vallecas. El Rayo llega tras caer 0-4 ante el Villarreal, mientras que el cuadro merengue mantiene el liderato con 30 puntos luego de su victoria 4-0 sobre el Valencia, con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

En México, el partido será transmitido exclusivamente por Sky Sports, que posee los derechos de LaLiga EA Sports EN VIVO para la temporada 2025-26. A continuación te explicamos dónde verlo por TV y cómo acceder online.

Transmisión de Sky Sports del partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano, correspondiente a la temporada 2025-26 de LaLiga. (Foto: AFP)

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano en México?

El encuentro Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO se podrá ver únicamente a través de Sky Sports en México. Esta señal es la encargada de transmitir todos los partidos de LaLiga EA Sports durante la temporada 2025-26, incluyendo juegos del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y resto de clubes.

¿Cómo ver Sky Sports por TV en México?

Sky ofrece varias opciones del servicio Sky Prepago, que permiten ver Sky Sports, y por tanto, todos los partidos de LaLiga. Estos son los precios vigentes:

Tabla de precios Sky Prepago (actualizados a noviembre 2025)

Sky Prepago Light $12,501 MXN $199 MXN/mes 45 canales (31 HD / 14 SD) No — Sky Prepago $12,501 MXN $269 MXN/mes 83 canales (70 HD / 13 SD) Sí Bundesliga completa Sky Prepago ViX $12,501 MXN $299 MXN/mes 85 canales (72 HD / 13 SD) Sí ViX Premium incluido

Para ver LaLiga, necesitas contratar Sky Prepago o Sky Prepago ViX, que incluyen el canal Sky Sports con todos los partidos EN VIVO.

¿Cómo ver Sky Sports online en México?

Los suscriptores pueden seguir Sky Sports online mediante la plataforma Sky+, disponible para clientes activos del servicio. La transmisión puede verse desde:

Smartphones

Tablets

Laptops y computadoras

Smart TVs compatibles

Requisitos:

Suscripción activa a Sky

Paquete que incluya Sky Sports

Conexión a internet de banda ancha

Si estás fuera de México, es posible que necesites una VPN para acceder al contenido con ubicación mexicana.