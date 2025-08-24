Este domingo 24 de agosto, el Real Madrid se enfrenta al Real Oviedo en un nuevo partido de la temporada, un choque que promete grandes emociones tanto para los fanáticos merengues como para los seguidores del equipo asturiano. El encuentro se disputará en el marco del fútbol español y podrá disfrutarse en México a través de SKY Sports, en la señal de Fútbol TV y también en SKY Plus Online para quienes prefieran seguirlo en streaming. Será una oportunidad ideal para ver en acción a las estrellas del equipo de Xabi Alonso, frente a un Oviedo que buscará dar la sorpresa.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo por SKY Sports?

En México, SKY Sports cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de LaLiga, por lo que será la principal opción para seguir el partido. Para verlo en televisión, debes tener contratado el paquete de SKY que incluye los canales deportivos.

Canales disponibles: SKY Sports (canales 516 y 1516 en HD, según el plan contratado).

Cobertura: todo México y algunos países de Centroamérica.

Modalidad: transmisión en vivo y en directo por televisión.

Si prefieres verlo desde tu celular, tablet o computadora, puedes acceder a la señal a través de la aplicación Blue To Go, disponible para clientes activos de SKY.

¿Cuánto cuesta ver el partido en SKY Sports?

Para disfrutar de LaLiga por SKY, es necesario contar con un paquete que incluya SKY Sports:

El plan básico ronda los $599 MXN mensuales, pero este no incluye todos los canales deportivos.

El paquete recomendado es el SKY Sports, con un costo aproximado de $924 MXN al mes, que ofrece acceso a todas las competiciones internacionales y, por supuesto, a los partidos del Real Madrid.

¿Se puede ver por streaming? Alternativa con DAZN

Además de SKY, los aficionados también cuentan con la opción de DAZN, plataforma de streaming que en algunos países transmite LaLiga en directo.

Acceso 100% online: puedes verlo en Smart TV, dispositivos móviles, consolas y navegadores web.

Suscripción: en promedio, $249 MXN al mes (el precio puede variar según el país).

Ventaja: no necesitas contratar televisión por cable y puedes cancelar en cualquier momento.

Horario del partido Real Madrid vs Real Oviedo

Día: domingo 24 de agosto de 2025

Hora en España: 21:00 horas

Hora en México: 14:00 horas

Hora en Perú y Colombia: 15:00 horas

Hora en Argentina: 17:00 horas

Real Madrid visita a Oviedo este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere por la Jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC