Desde el Estadio Carlos Belmonte, sigue los cuartos de final de la Copa del Rey 2026. Este martes 3 de febrero, mira el partido de FC Barcelona vs. Albacete, en un duelo que se ha transformado de pronóstico reservado y en donde los locales buscarán una nueva hazaña tras la eliminación histórica al Real Madrid. El juego iniciará a partir de las 2:00 p.m. CDMX con transmisión de Sky Sports en México , por lo que aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto.

Consulta qué canal de TV transmite FC Barcelona vs. Albacete EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 3 de febrero 2026, por los cuartos de final de la Copa del Rey. (Fotos: @FCBarcelona / @AlbaceteBPSAD / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Albacete por Copa del Rey 2026 por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

