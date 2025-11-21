El Camp Nou vuelve a encenderse este sábado 22 de noviembre, cuando el Barcelona reciba al siempre combativo Athletic Club de Bilbao por la fecha 13 de LaLiga 2025/2026. No será un partido más: es el regreso del Barça a casa tras semanas intensas y un duelo que promete electricidad desde el primer minuto. Aquí todos los detalles del compromiso que no te puedes perder.

Barcelona necesita sumar para acercarse al Real Madrid, mientras que el Athletic llega con otra urgencia: no puede permitirse dejar puntos si quiere integrarse a la lucha por los lugares de privilegio. Ambos equipos se juegan más que tres puntos; se juegan confianza, impulso y la posibilidad de cambiar el rumbo de la temporada en un solo partido.

Los dos conjuntos llegan con victorias que alimentan el ánimo. Barcelona superó 4-2 al Celta en Balaídos con un hat-trick de Lewandowski y un gol de Lamine Yamal, reafirmando su potencial ofensivo.

Athletic, por su parte, venció 1-0 al Oviedo en San Mamés con un tanto de Nico Williams, demostrando que también sabe ganar sufriendo.

Su último enfrentamiento, el 25 de mayo de 2025, terminó con un contundente 3-0 del Barça en Bilbao. Ahora, con realidades renovadas y ambiciones elevadas, el capítulo que escribirán en Barcelona promete ser apasionante.

FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou este 22 de noviembre (Foto: FC Barcelona)

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Athletic EN VIVO por Sky Sports?

El partido será transmitido en Sky Sports HD, señal que ofrece en exclusiva todos los encuentros de LaLiga en México. Para sintonizarlo, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO en México?

Para acceder a los partidos, basta con tener contratado un plan de Sky que incluya Sky Sports 1, Sky Sports 2 o Sky Sports 3. Una vez activados, solo debes ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal en el horario correspondiente. Todos los juegos de LaLiga están disponibles en calidad HD, dependiendo del paquete contratado.

¿Cómo ver Sky+ en México online?

Si prefieres ver el partido desde tu móvil, tableta o computadora, puedes hacerlo mediante Sky+, el servicio de streaming de Sky México. Aquí te explico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ (disponible para iOS y Android).

(disponible para iOS y Android). Inicia sesión con tu cuenta de Sky (la misma que usas para la TV).

(la misma que usas para la TV). Dentro de la app puedes navegar al apartado de deportes o eventos en vivo y seleccionar Sky Sports cuando esté activo.

cuando esté activo. También puedes acceder desde navegador web en tu computadora. Sky+ permite la visualización vía escritorio en navegadores compatibles.

Con Sky+ tendrás la comodidad de ver en cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor.