Campeón reciente de la Supercopa en Arabia Saudí, el Barcelona vuelve sin descanso a la Copa del Rey 2026 con una visita de alto riesgo al líder de Segunda, un Racing de Santander que sueña con dar la campanada este jueves 15 de enero (21:00 hora peninsular; 17:00 en Buenos Aires), estrenando a Joao Cancelo y marcado por las bajas de Gavi, Frenkie de Jong y Andreas Christensen.. El único precedente del curso entre ambos se saldó con un contundente 5-2 para los rojiblancos. Yeda tendrá la última palabra.

oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Racing por la Copa del Rey 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey 2026 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Recuerda seguir los partidos de la Supercopa de España 2026 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar Copa del Rey EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Madrid?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona — Racing por la Copa del Rey 2026

Día: Sábado 17 de enero 2026

Partido: FC Barcelona vs. Racing de Santander, por los octavos de final de la Supercopa: The King of Fighters

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero (Arabia Saudita)