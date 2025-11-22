El Real Madrid visita al Elche en un momento delicado, ya que Xabi Alonso enfrenta críticas tras las recientes derrotas ante el Liverpool (Champions) y el empate ante Rayo Vallecano (Liga). Los blancos buscan imperiosamente volver a sumar de tres este domingo 23 de noviembre, a partir de las 2:00 p.m. (Tiempo en Ciudad de México), 3:00 p.m. (ET) y 9:00 p.m. horario peninsular en el Manuel Martínez Valero. Si estás en México, podrás ver el partido en vivo en directo online a través de la señal oficial de Sky Sports, que posee los derechos de LaLiga EA Sports para la temporada 2025-26. A continuación te explicamos dónde verlo por TV y cómo acceder online desde cualquier dispositivo móvil.
¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Elche EN VIVO en México?
El encuentro Real Madrid vs. Elche EN VIVO se podrá ver únicamente a través de Sky Sports en México. Esta señal es la encargada de transmitir todos los partidos de LaLiga EA Sports durante la temporada 2025-26, incluyendo juegos del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y resto de clubes.
¿Cómo ver Sky Sports por TV en México?
Sky ofrece varias opciones del servicio Sky Prepago, que permiten ver Sky Sports, y por tanto, todos los partidos de LaLiga. Estos son los precios vigentes: Esta es la tabla de precios de Sky Prepago actualizados a noviembre 2025.
|Sky
|Precio mensual
|Precio anual
|Canales
|Sky Prepago Light
|$12,501 MXN
|$199 MXN/mes
|45 canales (31 HD / 14 SD)
|Sky Prepago
|$12,501 MXN
|$269 MXN/mes
|83 canales (70 HD / 13 SD)
|Sky Prepago ViX
|$12,501 MXN
|$299 MXN/mes
|85 canales (72 HD / 13 SD)
Para ver LaLiga, necesitas contratar Sky Prepago o Sky Prepago ViX, que incluyen el canal Sky Sports con todos los partidos EN VIVO.
¿Cómo ver Sky Sports online en México?
Los suscriptores pueden seguir Sky Sports online mediante la plataforma Sky+, disponible para clientes activos del servicio. La transmisión puede verse desde:
- Smartphones
- Tablets
- Laptops y computadoras
- Smart TVs compatibles
Requisitos:
- Suscripción activa a Sky
- Paquete que incluya Sky Sports
- Conexión a internet de banda ancha
Si estás fuera de México, es posible que necesites una VPN para acceder al contenido con ubicación mexicana.