El Real Madrid vuelve a escena en un contexto cargado de tensión y cambios. Tras el duro golpe sufrido en la final de la Supercopa de España, donde cayó ante el FC Barcelona en Arabia Saudí, el club blanco intenta pasar página en medio de un terremoto institucional: la salida de Xabi Alonso y el anuncio inmediato de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. Con el ambiente aún caliente y poco tiempo para digerir lo ocurrido, el madridismo pone ahora la mirada en un torneo que no admite errores.

Sin margen para lamentos, el equipo merengue afronta este miércoles 14 de enero un desafío exigente ante el Albacete, como visitante, en los octavos de final de la Copa del Rey , una eliminatoria a partido único que históricamente ha dejado sorpresas. El encuentro, con un horario poco habitual y proyección internacional — 15:00 horas ET, 14:00 en México y 21:00 en España —, marcará el debut de Arbeloa en el banquillo, quien podría optar por una alineación equilibrada entre titulares y rotaciones para asegurar el pase y devolver la calma al entorno blanco.

Vinícius Júnior llega a este partido tras marcar un gol al Barcelona en la final de la Supercopa de España (Foto: Real Madrid)

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Albacete por la Copa del Rey?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Albacete en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Albacete por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Albacete EN VIVO por la Copa del Rey

Día: Miércoles 14 de enero 2026

Partido: Real Madrid vs. Albacete, octavos de final de la Copa del Rey

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio: Municipal Carlos Belmonte, Albacete, España