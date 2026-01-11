El primer clásico del 2026 se juega este domingo 11 de enero: Real Madrid vs. FC Barcelona son protagonistas de la final de la Supercopa de España 2026, a partir de las 8:00 p.m. hora local; 1:00 p.m. (Tiempo Centro de México) desde el King Abdullah Sports City Stadium. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).
¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por la Supercopa de España 2026?
Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. FC Barcelona en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Recuerda seguir los partidos de la Supercopa de España 2026 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Barcelona por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Horario, TV y dónde ver la final vivo Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por la Supercopa de España 2026
- Día: Domingo 11 de enero 2026
- Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, la final de la Supercopa de España 2026
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 14:00 (Ciudad de México)
- Estadio: King Abdullah Sports City Stadium, Yeda (Arabia Saudita)