El FC Barcelona visita al Rayo Vallecano este domingo 31 de agosto por la tercera jornada de LaLiga 2025-2026. Los culés llegan con puntaje perfecto tras vencer a Mallorca y remontar al Levante, mientras que el Rayo quiere dar la sorpresa tras un inicio irregular. El encuentro se jugará en el Estadio de Vallecas a las 13:30 horas de Ciudad de México (CDMX) y será transmitido en exclusiva para México por Sky Sports en TV y Sky Plus Online en streaming. Aquí te contamos cómo verlo y no perderte de ningún detalle del evento.

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano en México por TV?

Canal de TV: Sky Sports

Sky Sports Horario en CDMX: 13:30 horas

La señal estará disponible en los canales deportivos de Sky. Se recomienda revisar la guía de programación según el paquete contratado.

¿Cómo ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO Online en México?

Los aficionados también podrán seguir el partido a través de Sky Plus Online, disponible para todos los suscriptores de Sky Sports. La transmisión será simultánea con la señal de televisión y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Cuánto cuesta ver LaLiga en Sky Sports México?

Para acceder al encuentro, se necesita una suscripción activa a Sky Sports. Los precios varían según el plan elegido, con opciones que incluyen toda LaLiga y el fútbol internacional. Además, la app de Sky Plus Online permite ver los partidos en móviles, tablets o Smart TV sin costo adicional.

Barcelona visita al Rayo Vallecano por LaLiga 2025-26. (Foto: FC Barcelona)

Barcelona y Rayo Vallecano: presente en LaLiga

Barcelona : Campeón defensor, inició la temporada con un 3-0 a Mallorca y un 3-2 sobre Levante con goles de Pedri y Ferran Torres .

: Campeón defensor, inició la temporada con un 3-0 a Mallorca y un 3-2 sobre Levante con goles de y . Rayo Vallecano: Ganó 3-1 en su debut contra Girona, pero luego cayó 1-0 frente al Athletic Club con gol de penalti de Oihan Sancet.

Historial Barcelona vs. Rayo Vallecano

En 45 partidos disputados por LaLiga, la ventaja es clara para el Barça:

28 victorias azulgranas

azulgranas 10 empates

7 triunfos del Rayo

El último enfrentamiento en Vallecas fue el 27 de agosto de 2024, con triunfo culé por 2-1 gracias a los goles de Pedri y Dani Olmo.

FC Barcelona visita al Rayo Vallecano Levante este domingo 31 de agosto en el Estadio de Vallecas en Madrid por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC