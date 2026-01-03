¿Deseas mirar un gran partido? Este sábado 3 de enero podrás hacerlo, ya que hoy se enfrentarán el FC Barcelona y el Espanyol por la Fecha 18 de LaLiga. El encuentro, programado para las 9:00 pm en España, 3:00 pm en ET y 2:00 pm en CDMX, se disputará en el RCDE Stadium. Si te encuentras en México, podrás ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso por dicha señal.

El FC Barcelona quiere conseguir una nueva victoria de visitante en LaLiga. (Foto: JOSE JORDAN / AFP) / JOSE JORDAN

Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso tras haber vencido 2-0 al Villarreal en la jornada anterior de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo, pero esta vez frente a su clásico rival, que también viene de sumar un triunfo en el torneo. En su caso, derrotó 2-1 al Athletic en la Fecha 17.

El FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga es uno de los partidos imperdibles de este fin de semana. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Espanyol EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Espanyol por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.