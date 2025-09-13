FC Barcelona quiere mantener su buen performance y buscará otra victoria de local ante Valencia CF, enfrentamiento que se juega el domingo 14 de septiembre, a partir de las 1:00 p.m. (CDMX) en el Estadi Johan Cruyff de la ciudad Condal. Para todo el público de México, la transmisión oficialestá a cargo del canal SKY Sports (516 SD y 1516 HF), con definición 4K, y la plataforma streaming de SKY Plus (antes Blue to Go VIDEO Everywhere).
¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona vs. Valencia CF ?
Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Puedes seguir los partidos de la LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Cómo ver SKY+ en vivo, FC Barcelona vs. Valencia vía online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes