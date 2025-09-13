Sky Sports transmite el partido entre Barcelona vs. Valencia este 14 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga 2025/2026. (Foto: Composición Mag)
Sky Sports transmite el partido entre Barcelona vs. Valencia este 14 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga 2025/2026. (Foto: Composición Mag)
FC Barcelona quiere mantener su buen performance y buscará otra victoria de local ante Valencia CF, enfrentamiento que se juega el domingo 14 de septiembre, a partir de las 1:00 p.m. (CDMX) en el Estadi Johan Cruyff de la ciudad Condal. Para todo el público de México, la transmisión oficialestá a cargo del canal SKY Sports (516 SD y 1516 HF), con definición 4K, y la plataforma streaming de SKY Plus (antes Blue to Go VIDEO Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, FC Barcelona vs. Valencia CF ?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido FC Barcelona vs. Mallorca por LaLiga en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Puedes seguir los partidos de la LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en y con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ en vivo, FC Barcelona vs. Valencia vía online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 80 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 1 dispositivo móvil
  • Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 100 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 2 dispositivos móviles
  • Precio: $ 499.00 pesos al mes
