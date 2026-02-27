El Spotify Camp Nou será testigo de un duelo de pronóstico reservado, clave para el primer lugar de LaLiga 2026. Barcelona recibirá a Villarreal este sábado 28 de febrero, por la Jornada 26 del campeonato español. Los blaugranas son líderes con 61 puntos, pero solo uno por encima del Real Madrid, por lo que un triunfo será clave. Eso sí, en frente tienen al ‘Submarino Amarillo’, que tiene 51 puntos y sueña con una hazaña en el campeonato español. La transmisión de FC Barcelona vs. Villarreal va por Sky Sports en México a partir de las 9:15 a.m. Centro de México .

¿En qué canales ver la transmisión del partido y a qué hora comienza? (Foto: Barcelona/Villarreal)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Villarreal por la Jornada 26 de LaLiga 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Villarreal por la Jornada 26 de LaLiga 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

FC Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Sábado 28 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou

Estadio Spotify Camp Nou Horario: 9:15 a.m. hora CDMX

9:15 a.m. hora CDMX Canal TV: Sky Sports (México)

Sky Sports (México) Streaming: Sky Plus+ (México)