Los de Xabi Alonso vuelven a la carga y tienen en frente a un rival que, de conseguir un triunfo, podría meterse a pelear los primeros lugares del campeonato. Este sábado 4 de octubre, Real Madrid vs. Villarreal protagonizarán un partidazo desde el Santiago Bernabéu, duelo que será transmitido por SKY Sports HD en México y Sky Plus+ en streaming, a partir de las 13:00 horas Tiempo Centro de México. Recordemos que Real Madrid viene de perder por 5-2 ante Atlético de Madrid, mientras que Villarreal marcha en la tercera ubicación con 16 unidades, a 3 del líder Barcelona.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por Sky Sports?

El partido será transmitido en Sky Sports HD, señal que ofrece en exclusiva todos los encuentros de LaLiga en México. Para sintonizarlo, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO en México?

Para acceder a los partidos, basta con tener contratado un plan de Sky que incluya Sky Sports 1, Sky Sports 2 o Sky Sports 3. Una vez activados, solo debes ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal en el horario correspondiente. Todos los juegos de LaLiga están disponibles en calidad HD, dependiendo del paquete contratado.

¿Cómo ver Sky+ en México online?

Si prefieres ver el partido desde tu móvil, tableta o computadora, puedes hacerlo mediante Sky+, el servicio de streaming de Sky México. Aquí te explico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ (disponible para iOS y Android).

Inicia sesión con tu cuenta de Sky (la misma que usas para la TV).

Dentro de la app puedes navegar al apartado de deportes o eventos en vivo y seleccionar Sky Sports cuando esté activo.

También puedes acceder desde navegador web en tu computadora — Sky+ permite la visualización vía escritorio en navegadores compatibles.

Con Sky+ tendrás la comodidad de ver en cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor.

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

sábado 4 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Hora: 13:00 hora CDMX

13:00 hora CDMX Canal TV: Sky Sports HD

Sky Sports HD Streaming: Sky Sports+