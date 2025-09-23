El Real Madrid regresa a la acción en La Liga este martes 23 de septiembre (13:30 horas del Tiempo del Centro; 21:30, horario peninsular) contra el Levante, buscando continuar su impecable racha. Con un puntaje perfecto de 15 puntos en cinco partidos, los de Xabi Alonso se han consolidado como líderes, demostrando un fútbol sólido y una eficacia letal, con Kylian Mbappé liderando el ataque con 5 goles. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Real Madrid vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Levante en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Levante por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Real Madrid visita al Levante UD buscando mantener su liderazgo en LaLiga 2025-2026 en un duelo clave de la sexta jornada. (Fotos: AFP / Composición Mag)

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Martes, 23 de septiembre de 2025

Partido: Real Madrid vs. Levante, por la fecha 6 de la Liga EA Sports 2025-26

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 13:30 (Ciudad de México)

Lugar: Estadio Ciutat de València (España)