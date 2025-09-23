Vista desde el campo de juego de lo que será el choque Real Madrid vs. Levante. SKY Sports transmitirá el partido en vivo por Fútbol TV y SKY Plus desde México. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
El Real Madrid regresa a la acción en La Liga este martes 23 de septiembre (13:30 horas del Tiempo del Centro; 21:30, horario peninsular) contra el Levante, buscando continuar su impecable racha. Con un puntaje perfecto de 15 puntos en cinco partidos, los de Xabi Alonso se han consolidado como líderes, demostrando un fútbol sólido y una eficacia letal, con Kylian Mbappé liderando el ataque con 5 goles. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

Aficionados siguen en pantalla el partido Real Madrid vs. Levante, disponible en vivo por ESPN, Fútbol TV y Disney Plus Premium Online. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag
¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Real Madrid vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Levante en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en y con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Levante por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 80 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 1 dispositivo móvil
  • Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

  • Más de 100 canales en HD
  • ViX Premium, Star+ y Max
  • Contenido en 4K
  • 1 equipo SKY
  • Acceso a 2 dispositivos móviles
  • Precio: $ 499.00 pesos al mes
Real Madrid visita al Levante UD buscando mantener su liderazgo en LaLiga 2025-2026 en un duelo clave de la sexta jornada. (Fotos: AFP / Composición Mag)
Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Levante por LaLiga EA Sports 2025-26

  • Día: Martes, 23 de septiembre de 2025
  • Partido: Real Madrid vs. Levante, por la fecha 6 de la Liga EA Sports 2025-26
  • Canal en México: SKY Sports HD
  • Streaming: SKY Plus
  • Hora: 13:30 (Ciudad de México)
  • Lugar: Estadio Ciutat de València (España)
Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

