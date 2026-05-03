El Gran Premio de Miami 2026 se correrá este domingo 3 de mayo, a partir de las 14:00 horas de CDMX (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) , en la pista del Miami International Autodrome, en la ciudad de Miami, Florida. La cita llega en un momento clave del Mundial de Fórmula Uno, con Lando Norris (McLaren) como gran protagonista tras quedarse con la pole para la carrera sprint y confirmar que McLaren ha encontrado un rendimiento mucho más sólido en este tramo del campeonato. En la carrera también estará Sergio “Checo” Pérez buscando meterse en los mejores lugares del podio.

¿Quieres ver la carrera del Gran Premio de Miami en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

En la previa del GP de Miami 2026, el inglés parte como último campeón del mundo y hombre a seguir, aunque la amenaza de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y de su compañero Oscar Piastri mantiene abierta la pelea en la parte alta. Antonelli lidera el campeonato, mientras Norris sabe bien que este trazado puede premiar tanto la precisión como la valentía en frenadas y salidas de curva.

La grilla también deja puntos de interés para la carrera del Gran Premio de Miami, con Charles Leclerc compartiendo la primera fila del sprint, Franco Colapinto saliendo desde una posición competitiva y Lewis Hamilton intentando recuperar terreno con Ferrari. Más atrás, Carlos Sainz, Fernando Alonso y Sergio Pérez tendrán que remar desde lugares complicados si quieren sumar en una prueba donde solo los ocho primeros obtienen unidades.

En una temporada marcada por cambios técnicos, pausas inesperadas y una Fórmula Uno cada vez más estratégica, Miami aparece como un escenario ideal para medir fuerzas. El Gran Premio de Miami 2026 no solo pondrá a prueba el ritmo de carrera, sino también la gestión de neumáticos, la lectura del tráfico y la capacidad de reacción de cada equipo en una pista que castiga cualquier error.

¿Cómo ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de Miami 2026 por la Fórmula Uno?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula Uno en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir las carrera de la F1 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde ver SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de Miami 2026 por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

GP de Miami 2026: fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TV

Fecha : viernes 1 al domingo 3 de mayo de 2026.Circuito: Miami International Autodrome, en Miami, Florida, Estados Unidos.

: viernes 1 al domingo 3 de mayo de 2026.Circuito: Miami International Autodrome, en Miami, Florida, Estados Unidos. Hora de la carrera (domingo 3) : 16:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este); 13:00 PT (Estados Unidos, costa Oeste); 14:00 horas del Tiempo del Centro de México; 15:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 17:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 22:00 horas de Madrid.

: 16:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este); 13:00 PT (Estados Unidos, costa Oeste); 14:00 horas del Tiempo del Centro de México; 15:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 17:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 22:00 horas de Madrid. Streaming y TV : F1 TV Pro (streaming oficial de F1), así como los tenedores de derechos para cada territorio, entre ellos opciones como plataformas de TV de paga y streaming deportivo en Latinoamérica, DAZN en España y canales especializados de F1 en Europa y otros mercados. Ajusta los operadores concretos (ESPN, Star+, Sky, etc.) según la guía de derechos vigente en tu país o medio.

: F1 TV Pro (streaming oficial de F1), así como los tenedores de derechos para cada territorio, entre ellos opciones como plataformas de TV de paga y streaming deportivo en Latinoamérica, DAZN en España y canales especializados de F1 en Europa y otros mercados. Ajusta los operadores concretos (ESPN, Star+, Sky, etc.) según la guía de derechos vigente en tu país o medio. Circuito : Miami International Autodrome

: Miami International Autodrome Longitud : 5,412 km.Vueltas: 57.Distancia total de carrera: aproximadamente 308 km.Número de curvas: 19.Sentido: antihorario.Zonas DRS: 3 (habitualmente distribuidas en las rectas principales; sujetas a confirmación oficial 2026).Velocidad máxima estimada: superior a 320 km/h en los tramos más rápidos del circuito urbano.

: 5,412 km.Vueltas: 57.Distancia total de carrera: aproximadamente 308 km.Número de curvas: 19.Sentido: antihorario.Zonas DRS: 3 (habitualmente distribuidas en las rectas principales; sujetas a confirmación oficial 2026).Velocidad máxima estimada: superior a 320 km/h en los tramos más rápidos del circuito urbano. Récord de vuelta oficial: usa el registro histórico más reciente disponible antes del GP 2026 y actualízalo si se bate en la carrera de esta temporada.