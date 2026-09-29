La segunda jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27 enfrenta a dos selecciones que atraviesan por un buen momento. España y Croacia se verán las caras este martes 29 de septiembre de las 8:45 p.m. (horario peninsular) / 12:45 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 2:45 pm ET / 11:45 am PT. Si vives en México, no te pierdas el partido España vs. Croacia EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports. El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega con un ritmo arrollador tras encadenar ocho victorias consecutivas, la última de ellas un vibrante triunfo por 2-3 ante Inglaterra en Wembley gracias a los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal. La Roja busca mantener su racha histórica de imbatibilidad y afianzarse en el liderato de su sector. Entre las bajas principales se encuentran el defensor Pedro Porro, mientras que Eric García se mantiene en duda. Los comandados por Slaven Bilić, por su parte, también arrancaron el torneo con el pie derecho tras vencer como visitantes a la República Checa por 1-2, un duelo donde el inoxidable Luka Modrić (de 41 años) volvió a destacar abriendo el marcador. No obstante, el conjunto balcánico llega a Sevilla mermado en su zona defensiva debido a las bajas confirmadas de Josip Juranović y Martin Erlić, además del mediocampista Martin Baturina.

¿Cómo ver EN VIVO España vs. Croacia por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el España vs. Croacia por la Jornada 2 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

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