Una vez más, cara a cara dos de los clubes más importantes del fútbol español. Por la semifinal ida de la Copa del Rey 2026, mira el partido de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, este jueves 12 de febrero desde el Riyadh Air Metropolitano. Este juego será transmitido desde México por la señal de Sky Sports en TV de paga, a partir de las 2:00 p.m. Centro de México . Recordemos que Barcelona viene de eliminar al Albacete, mientras que Atlético de Madrid goleó sin problemas por 5-0 a Real Betis.

El FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Copa del Rey es un partido imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Copa del Rey 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 12 de febrero de 2026

jueves 12 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Horario: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV: Sky Sports (México)

Sky Sports (México) Streaming: Sky Plus+ (México)