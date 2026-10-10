Tras cosechar 21 puntos en sus primeros siete compromisos, el FC Barcelona de Hansi Flick sale a defender el liderato absoluto con puntaje ideal de LaLiga EA Sports 2026-27 cuando reciba este sábado 10 de octubre desde las 18:30 horario peninsular / 10:30 am Tiempo del Centro de CDMX / 12:30 pm ET / 9:30 am PT al Getafe CF en el Spotify Camp Nou. Por su parte, los Azulones de José Bordalás llegan en la zona media con 8 unidades e intentarán plantar un sólido bloque defensivo para frenar al goleador ataque azulgrana en el partido válido por la jornada 8 del campeonato español. Si vives en México, te detallamos cómo ver el partido FC Barcelona vs. Getafe CF EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. En qué canal ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 10/10/2026. Horarios y canales de transmisión para ver EN DIRECTO el partido de Barcelona vs. Getafe que juegan hoy en Spotify Camp Nou. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Getafe CF por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.