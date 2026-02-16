El Estadi Municipal de Montilivi se viste de gala este lunes 16 de febrero para albergar una edición de alta intensidad del derbi catalán entre el FC Barcelona vs Girona FC en el marco de la Jornada 24 de LaLiga 2026, este enfrentamiento trasciende la rivalidad regional para convertirse en un duelo estratégico de supremacía táctica y aspiraciones continentales. Para todo el público de México, podrás seguir el partido en vivo y en directo por la señal de Sky Sports y Sky HD Plus en todas sus plataformas.

Con el pitido inicial programado a las 21:00 CET, ambos clubes convergen en un escenario de máxima exigencia competitiva, donde la propuesta de fútbol asociativo del conjunto azulgrana desafía la resiliencia y verticalidad del cuadro albirrojo. Un choque determinante en la hoja de ruta hacia el título y la consolidación en la élite europea, que promete redefinir el equilibrio de poder en el campeonato nacional.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver Sky Sports EN VIVO, el partido FC Barcelona - Girona por TV y Online

El partido FC Barcelona vs. Girona por LaLiga EA Sports 2025-2026 del lunes 16 de febrero se ve en México exclusivamente por SKY Sports, tanto en TV de paga como en streaming vía Sky+.

Región / zona horaria Hora del partido el lunes 16 de febrero Canal / plataforma principal Detalle de acceso Noroeste (Baja California, Tijuana, Mexicali) 12:00 pm SKY Sports Paquetes Sky con derechos de LaLiga; señal lineal en canales Sky Sports. Pacífico (Sonora, Chihuahua, parte de Sinaloa) 1:00 pm SKY Sports Misma señal de SKY Sports, ajustada a huso Pacífico. ​ Centro (CDMX, Estado de México, Puebla, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, etc.) 2:00 pm SKY Sports Transmisión confirmada para México por Sky Sports, jornada 24 de LaLiga. Sureste (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas) 2:00 pm (mismo huso que centro en invierno) SKY Sports Acceso vía paquetes Sky que incluyen canales dedicados a LaLiga.

Cómo ver SKY Sports en México

TV de paga Sky:

LaLiga EA Sports se transmite en canales dedicados como Sky Sports 16 y afines, donde se programan partidos de Liga, Copa del Rey y Supercopa.

Para este Girona vs FC Barcelona, la guía de programación de medios deportivos en México indica SKY Sports como único tenedor de derechos de TV.

Streaming (Sky+ / Sky Go México):

Sky ofrece acceso online a sus canales deportivos para suscriptores, donde se incluye la señal en vivo de los partidos de LaLiga.

El encuentro figura como disponible “en TV y vía online de SKY Sports” para México.

Fecha: lunes 16 de febrero de 2026.

Sede: Estadi Municipal de Montilivi.

Horario oficial: 21:00 h en España, equivalente a 14:00 h en el centro de México.

TV / Streaming Online: Sky Sports y SKY HD.