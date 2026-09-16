La tercera temporada de Hansi Flick al frente de los azulgranas ha comenzado más goleadora que nunca. Con 26 goles marcados en solo seis partidos, FC Barcelona recibirá a Real Racing Club de Santander por la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27 este miércoles 16 de septiembre de las 9:30 p.m. (horario peninsular) / 1:30 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 3:20 pm ET / 12:30 pm PT. Si vives en México, no te pierdas el partido FC Barcelona vs. Racing EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports. El conjunto dirigido por Hansi Flick vive un inicio de temporada de ensueño. Marcha como líder en solitario con un pleno de 5 victorias en 5 partidos de liga, sumando 15 puntos. Los culé llegan con la moral al máximo tras golear 5-1 al Feyenoord en la Champions League y vencer recientemente por 4-2 al Levante en el torneo local. El equipo tiene la oportunidad histórica de conseguir su séptima victoria oficial consecutiva en un inicio de campaña, mientras que el histórico club cántabro regresó esta temporada a Primera División tras más de una década de ausencia. Actualmente la escuadra dirigida por José Alberto López ocupa el décimo puesto de la clasificación con 7 unidades (dos triunfos, un empate y dos derrotas), tras lograr una motivadora victoria por 2-1 ante el Alavés la fecha anterior.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 16-09-2026. Movistar Plus transmitirá EN DIRECTO el partido entre Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Racing por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Racing por LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

Lamine Yamal del FC Barcelona será una de las fituras en acción durante el partido contra Racing por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. Sepa a qué hora juegan hoy frente al Racing y qué canales de TV y plataformas online transmiten el encuentro en vivo. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Racing por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Racing por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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