¿Quieres mirar un buen partido? Este domingo 25 de enero podrás hacerlo, ya que ese día se enfrentarán el FC Barcelona y el Real Oviedo por la Fecha 21 de LaLiga. El escenario del vibrante encuentro será el Spotify Camp Nou. Si te encuentras en México, podrás ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso por dicha señal.

Por si no lo sabías, el conjunto culé llega al compromiso tras haber caído 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada anterior de la competición española, por lo que ahora buscará un nuevo triunfo en el certamen. Justamente, su próximo rival viene de perder 3-2 frente al Osasuna por el mismo torneo.

El FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga ha generado mucha expectativa. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.