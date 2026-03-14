Si hay un partido que promete grandes emociones este domingo 15 de marzo, ese sin duda es el FC Barcelona vs. Sevilla por la Fecha 28 de la LaLiga. El encuentro, que se disputará en el Spotify Camp Nou, arrancará a las 4:15 pm en España, 11:15 am ET, 9:15 am en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto culé afrontará el compromiso tras haber vencido 1-0 al Athletic por LaLiga y haber empatado 1-1 con el Newcastle por la Champions League. El Sevilla, en tanto, llega al duelo luego de haber registrado dos empates consecutivos en LaLiga: 2-2 con el Real Betis y 1-1 con el Rayo Vallecano. Precisamente, su última victoria en dicha competición doméstica fue ante el Getafe (1-2), que se produjo el 22 de febrero.

El FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga es un partido imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Sevilla por la Copa de Rey a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Sevilla por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.