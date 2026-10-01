Este jueves 1 de octubre, el Parken Stadium de Copenhague será el escenario de un duelo clave por la tercera jornada de la UEFA Nations League. Dinamarca recibirá a Portugal a las 12:45 horas (hora de México). Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones del encuentro en vivo a través de la señal Sky Sports y la plataforma de streaming Sky Plus.

Más allá del partido, la gran intriga que rodea al combinado luso pasa por el futuro deportivo de su histórico capitán. Aunque Cristiano Ronaldo confirmó tras la última Copa del Mundo que esa sería su despedida de la máxima cita del fútbol, un amplio sector de la hinchada mantiene la esperanza y le pide al artillero que extienda su trayectoria para estar presente en la próxima edición mundialista, que tendrá a Portugal como uno de los anfitriones.

En la otra vereda, el cuadro danés llega a este compromiso impulsado por una reciente victoria como local frente a Gales. Este envión anímico será fundamental para que el equipo logre recomponer su camino en el torneo continental, luego de haber debutado con un inesperado tropiezo al caer 3-2 ante Noruega.

¿Cómo ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Portugal vs. Dinamarca por la Jornada 3 de la UEFA Nations League 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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