El emblemático Santiago Bernabéu se convierte en el epicentro del fútbol español para recibir el duelo de alta intensidad entre el Real Madrid y la Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga 2026. Este enfrentamiento trasciende los tres puntos: es una cita de supremacía táctica donde la escuadra merengue busca blindar su hegemonía en el liderato frente a la ambición de un conjunto txuri-urdin consolidado. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal oficial de SKY Sports y Sky HD Plus en todas sus plataformas.

El Santiago Bernabéu se prepara para un duelo de alta intensidad donde la eficiencia táctica y la inercia ganadora definirán el rumbo de LaLiga 2026. El Real Madrid llega a esta cita en un estado de gracia futbolística, respaldado por una racha de cinco victorias consecutivas que lo sitúan a un solo punto del liderato. Tras su sólido triunfo ante el Valencia CF, la escuadra de Chamartín exhibe un equilibrio interlineal envidiable, consolidándose como un bloque compacto tanto en transiciones defensivas como en ataque posicional.

Por su parte, la Real Sociedad arriba a la capital tras un contundente 3-1 frente al Elche CF, escalando a la octava posición con 31 unidades. El conjunto donostiarra, impulsado por su dinámica ascendente, busca romper los pronósticos en territorio madrileño para reengancharse a la lucha por los puestos europeos, convirtiendo este choque en una verdadera prueba de fuego para las aspiraciones continentales de ambos proyectos deportivos.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO, el partido Real Madrid - Real Sociedad por TV y Online

El Real Madrid vs. Real Sociedad de este sábado 14 de febrero (Jornada 24 de LaLiga 2025-26) se verá en exclusiva por Sky Sports en México, con horarios diferenciados por zona.

Región / zona horaria en México Hora del partido el sábado 14/02 Canal / plataforma Detalle de acceso a Sky Sports Noroeste (Baja California, Tijuana, Mexicali) 12:00 h (mediodía) ​ Sky Sports Requiere suscripción a TV de paga Sky con paquete que incluya canales Sky Sports (LaLiga). Ver en decodificador HD. Pacífico (Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit) 13:00 h​ Sky Sports Contratar Sky (satélite) o Sky+ (IPTV) y verificar que tu plan tenga el canal de LaLiga; disponible también en app Sky+ si tu cuenta lo permite. Centro (CDMX, Edomex, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, León, etc.) 14:00 h Sky Sports Se emite por los canales Sky Sports con derechos de LaLiga en México; accesible por decodificador y streaming oficial de Sky para suscriptores. Sureste (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas) 14:00 h (misma hora que centro) ​ Sky Sports Mismo feed nacional de Sky Sports; necesitas paquete con fútbol internacional/LaLiga y equipo HD o app asociada a tu cuenta Sky.

Alineaciones posibles de Real Madrid y Real Sociedad

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Jiménez, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé.

Hora, TV y dónde ver online Real Madrid - Real Sociedad EN VIVO

Fecha: sábado 14 de febrero de 2026.

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

Horario oficial: 21:00 h en España, equivalente a 14:00 h en el centro de México.

TV / Streaming Online: Sky Sports y SKY HD.