¿Quieres mirar un gran partido? Este miércoles 3 de diciembre podrás hacerlo, ya que ese día se enfrentarán Real Madrid y Athletic Club por la jornada 15 de LaLiga de España. ¿Dónde? Pues en el Estadio de San Mamés. Si te encuentras en México, podrás ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso por dicha señal.

Pero antes te cuento que el compromiso entre los ‘Merengues’ (2° con 33 puntos) y los ‘Leones’ (8° con 20 unidades) arrancará a las 7:00 pm en España, 1:00 pm ET, 12:00 pm CT, 10:00 am PT y 11:00 am MT. ¡Ojo con los horarios! ¡No te vayas a olvidar!

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid - Athletic Club por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid - Athletic Club EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid - Athletic Club por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid - Athletic Club por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.