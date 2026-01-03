Este domingo 4 de enero, Real Madrid recibirá al Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, por la Jornada 18 de LaLiga de España 2025-26 . El conjunto merengue no tiene margen de error, pues está a 4 puntos del FC Barcelona y no puede perderle el paso si quiere empezar el año con chances latentes de obtener el título. Desde México, mira el partido a través dela señal de Sky Sports, a partir de las 9:15 a.m. Centro de México . Aquí te dejo con todos los detalles para verlo minuto a minuto.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Betis por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México puedes ver el Real Madrid vs. Betis EN VIVO por LaLiga 2025 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Betis por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Betis por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Real Madrid vs. Betis EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Domingo 4 de enero de 2026 Horario: 9:15 a.m. Centro de México

9:15 a.m. Centro de México Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Canal TV: SKy Sports HD

SKy Sports HD Streaming: Sky Plus