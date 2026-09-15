Este martes 15 de septiembre, inicia la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 y el equipo de Mourinho verá acción desde el Estadio Martínez Valero. No te pierdas el partido de Real Madrid vs. Elche CF EN VIVO a través de la señal de Sky Sports desde México, encuentro que iniciará a partir de las 13:30 hora CDMX . Los merengues van por su quinto triunfo en el certamen para no perderle el paso al líder Barcelona, en un inicio liguero bastante positivo para la segunda etapa de ‘Mou’ en la Casa Blanca.

ELCHE, ALICANTE (ESPAÑA). - Horarios y guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Real Madrid vs. Elche por la sexta jornada de LaLiga en Estados Unidos, España y México. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini para MAG de El Comercio.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Elche CF por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Elche CF por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Elche CF por la Fecha 6 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Elche CF en vivo por LaLiga

Fecha: Martes 15 de septiembre de 2026

Martes 15 de septiembre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Elche CF

Real Madrid vs. Elche CF Horario: 13:30 hora CDMX

13:30 hora CDMX Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio Martínez Valero, Elche (España)