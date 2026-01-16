El fútbol español vivirá una nueva jornada de alto interés este sábado 17 de enero, cuando el Real Madrid reciba al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga 2025/26. El encuentro, programado para las 14:00 horas (horario de invierno de Europa Central), reunirá a dos equipos con realidades distintas pero con la misma necesidad de sumar puntos. Los blancos intentarán imponer su jerarquía ante su afición, mientras que el cuadro granota buscará sorprender en uno de los escenarios más exigentes del continente.

El conjunto madridista afronta este duelo con sed de revancha luego del revés sufrido en la final de la Supercopa de España, donde fue superado 3-2 por el Barcelona, resultado que además provocó la salida del técnico Xabi Alonso. En LaLiga, el Madrid se mantiene en la segunda posición con 45 unidades, a solo cuatro del primer lugar, por lo que el choque ante el Levante aparece como una ocasión decisiva para no perder terreno en la pelea por el campeonato. El visitante, por su parte, llega con la ilusión de dar el golpe y rescatar puntos valiosos en su objetivo de escalar posiciones.

Desde México, mira el partido a través dela señal de Sky Sports, a partir de las 7:00 a.m. Centro de México . Aquí te dejo con todos los detalles para verlo minuto a minuto.

Real Madrid busca reencontrarse con el triunfo ante Levante en el Bernabéu para seguir de cerca al líder de LaLiga (Foto: Real Madrid)

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Levante por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México puedes ver el Real Madrid vs. Levante EN VIVO por LaLiga 2025-26 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Levante por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Levante por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

