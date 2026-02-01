Real Madrid y Rayo Vallecano se citan en uno de los partidos más esperados de la Jornada 22 de LaLiga EA Sports 2026. De la mano de Kylian Mbappé, actual Pichichi del torneo con 21 goles, los merengues buscarán quedarse con los tres puntos en el Santiago Bernabéu y, así, no perderle el rastro al FC Barcelona, actual líder en la tabla de posiciones. ¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports 2025-26 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Rayo Vallecano por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Domingo 01 de febrero 2026

Partido: Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la fecha 22 de LaLiga EA Sports 2025-26

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio: Al Jawhara de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)