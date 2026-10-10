No hay margen de error. Este sábado 10 de octubre, Real Madrid recibirá a Villarreal, en un complicado encuentro para los merengues desde el Santiago Bernabéu, por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27. La transmisión desde México del partido Real Madrid vs. Villarreal será a través de SKY Sports, a partir de las 13.00 horas. A continuación, revisa todos los detalles para ver el encuentro minuto a minuto desde cualquier parte del territorio mexicano.

MADRID, ESPAÑA (10/10/2026). SKY Sports transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Villarreal CF hoy por LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Villarreal CF por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Villarreal CF por la Fecha 8 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Villarreal CF en vivo por LaLiga

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Villarreal CF

Real Madrid vs. Villarreal CF Horario: 13:00 hora CDMX

13:00 hora CDMX Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid (España)