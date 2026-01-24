Villarreal y Real Madrid se citan este sábado 24 de enero en el Estadio de la Cerámica para darle forma a uno de los partidos más esperados de la jornada 21 de LaLiga 2025/26. El balón comenzará a rodar a las 15:00 horas (ET), 14:00 horas en Ciudad de México y 21:00 horas en España, en un duelo que promete intensidad, ritmo y emociones de principio a fin. Ambos equipos llegan con objetivos claros y la obligación de sumar en una etapa decisiva del torneo, por lo que el espectáculo está prácticamente garantizado.

El Submarino Amarillo afronta este desafío con la presión de cortar una racha negativa, luego de una semana cuesta arriba marcada por la derrota 1-2 ante Ajax en la Champions League y el tropiezo 2-0 frente al Betis en LaLiga.

Del otro lado aparece un Real Madrid en plena confianza, respaldado por una contundente victoria 6-1 ante Mónaco en el plano internacional y un sólido triunfo 2-0 sobre Levante en el certamen local, resultados que lo colocan como favorito, aunque consciente de la dificultad que implica visitar Vila-real.

Desde México, mira el partido a través dela señal de Sky Sports, a partir de las 2:00 p.m. Centro de México . Aquí te dejo con todos los detalles para verlo minuto a minuto.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México puedes ver el partido Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga 2025-26 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 24 de enero de 2026

Sábado 24 de enero de 2026 Horario: 2:00 p.m. Centro de México

2:00 p.m. Centro de México Lugar: Estadio de la Cerámica

Estadio de la Cerámica Canal TV: SKy Sports HD

SKy Sports HD Streaming: Sky Plus