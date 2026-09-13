La carrera del GP de España 2026 es imperdible. Se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre en el Circuito Madring. El evento deportivo, que arrancará a las 7:00 am en CDMX y 9:00 am en Estados Unidos (ET), se podrá ver a través de SKY Sports, SKY Plus, F1 TV e Izzi TV. Para que lo puedas seguir por dichas señales EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

La carrera del GP de España 2026 se realizará en el Circuito Madring. (Foto: MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / MAIRO CINQUETTI

¿Cómo ver el GP de España 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de España 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de España 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de España 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de España 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de SKY Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de España 2026 EN VIVO y de manera online.

¿Cómo ver el GP de España EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar del Gran Premio de España 2026. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV