El Gran Premio de Italia 2026 se disputa este fin de semana, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, en el mítico Autodromo Nazionale di Monza. La decimotercera cita del Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega al “Templo de la Velocidad” envuelta en una enorme expectación por el rendimiento de los motores con la nueva normativa de gestión de energía y varias penalizaciones clave en la parrilla. El evento deportivo, que comenzará a las 7:00 am en CDMX y 9:00 am en Estados Unidos (ET), se podrá mirar a través de SKY Sports, SKY Plus e Izzi TV. Para que lo puedas seguir por dichas señales EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

LOMBARDÍA, ITALIA. El Gran Premio de Italia 2026 se realizará este domingo 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza vía F1 TV. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cómo ver el GP de Italia 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Países Bajos 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Italia 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Italia 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Conoce a qué hora ver y qué canal transmite la Fórmula 1 GP de Italia 2026 este domingo 6 de septiembre en el Circuito de Monza. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver el GP de Italia 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de SKY Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Italia 2026 EN VIVO y de manera online.