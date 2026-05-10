Desde México, no te pierdas la transmisión del clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid a través de la señal de Sky Sports, por la Jornada 35 de LaLiga de España 2026, este domingo 10 de mayo a partir de las 13:00 horas CDMX . Los blaugranas llegan como líderes del campeonato español con 88 puntos y un triunfo sobre los merengues los coronará campeones de forma automática, a falta de solo 9 puntos por disputarse. Por ahora, la ventaja es de 11 puntos y el Real Madrid aún sueña con un milagro.

Detalles del marcador final del clásico entre FC Barcelona y Real Madrid hoy por LaLiga 2026. Descubra cómo quedó el encuentro y los goleadores que definieron el desenlace de este enfrentamiento histórico en directo ahora. | Crédito: laliga.com / @realmadrid / @fcbarcelona / Instagram / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Real Madrid por El Clásico de LaLiga 2026

Fecha : Domingo 10 de mayo de 2026

: Domingo 10 de mayo de 2026 Partido : FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga de España

: FC Barcelona vs. Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga de España Hora : 13:00 horas CDMX

: 13:00 horas CDMX Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Streaming : Sky Plus+

: Sky Plus+ Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona.