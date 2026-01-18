Vuelve la acción a LaLiga de España. Luego de la coronación en la Supercopa de España 2026, el FC Barcelona jugará contra Real Sociedad, con la consigna de obtener los 3 puntos que le permita mantener su ventaja sobre el Real Madrid. El partido de Barcelona - Real Sociedad se jugará este domingo 18 de enero desde Anoeta, a partir de las 14:00 Ciudad de México, con transmisión de Sky Sports HD en tierras aztecas. Aquí te dejo todos los detalles para seguir el partido minuto a minuto.

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Sociedad por la Jornada 20 de LaLiga?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Real Sociedad por la Jornada 20 de LaLiga en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga de España 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Real Sociedad por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO por LaLiga 2025-26

Día: Domingo 18 de enero 2026

Partido: FC Barcelona vs. Real Sociedad, por la Jornada 20 LaLiga

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio: Anoeta de San Sebastián