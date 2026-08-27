Después de su aplastante estreno en LaLiga EA Sports 2026/27, FC Barcelona buscará un nuevo triunfo cuando reciba a Athletic Club frente a su afición en el Spotify Camp Nou este jueves 27 de agosto a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular) / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de CDMX) / 3pm ET / 12pm PT. Si vives en México, no te pierdas el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO vía Sky Sports. Los azulgranas saldrán por otra contundente victoria que les permita seguir trepando posiciones hasta la cima de la tabla y revalidar su condición de favoritos al bicampeonato.

Dónde mirar por TV y streaming online para ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO este jueves 27 de agosto por la primera jornada de LaLiga. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

Acción sobre el terreno de juego en el duelo entre FC Barcelona y Athletic Club por LaLiga, disponible en transmisión en directo a través de la señal de DIRECTV y DGO. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Depor

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.