Una de las llaves para definir al finalista de la Supercopa enfrentará a azulgranas y bilbaínos. FC Barcelona juega contra Athletic Club este miércoles 7 de enero a partir de las 20:00 horario peninsular en el King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia Saudita . Si resides en México o Centroamérica, tu opción principal es a través de SKY Sports en vivo (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere). No te pierdas la oportunidad de ver a las estrellas blaugranas en directo este fin de semana.

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Athletic Club en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala . A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Athletic Club por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026

Día: Miércoles 7 de enero

Miércoles 7 de enero Hora: 20:00 de España (16:00 de Argentina, 14:00 del Este de Estados Unidos y 13:00 CDMX)

20:00 de España (16:00 de Argentina, 14:00 del Este de Estados Unidos y 13:00 CDMX) Estadio: King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia SauditaFase: Semifinal de la Supercopa de España

King Abdullah Sports City Stadium, Yeda, Arabia SauditaFase: Semifinal de la Supercopa de España TV / Streaming Online: Sky Sports y Sky Plus en México.