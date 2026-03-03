Si hay un partido que promete grandes emociones este martes 3 de marzo, ese sin duda es el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El encuentro, que se disputará en el Spotify Camp Nou, arrancará a las 9 pm en España, 3:00 pm ET, 2:00 pm en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Antes de brindarte la información prometida, te cuento que el conjunto culé afrontará el compromiso con la intención de remontar la llave tras caer por 4-0 en la ida frente al equipo colchonero, que buscará cuidar su ventaja para poder clasificar a la final del certamen. En definitiva, se viene un gran partido.

El FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey es un partido imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa de Rey vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa de Rey a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa de Rey vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa de Rey desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.