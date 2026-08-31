El FC Barcelona vuelve a jugar este lunes con la oportunidad de prolongar su camino en el inicio de LaLiga 2026-27. El conjunto azulgrana recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou, en un partido que marcará una nueva prueba para el equipo en las primeras jornadas de la temporada.
La transmisión oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports, con opción en televisión y mediante la plataforma de streaming Sky Plus.
¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026?
Además de México, Sky Sports transmitirá el partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano por LaLiga EA Sports 2026-27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, FC Barcelona vs. Rayo Vallecano?
Anteriormente conocido como Blue To Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma de streaming de SKY Sports que permite a los suscriptores acceder a los contenidos deportivos incluidos en su paquete contratado.
Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026
- Día: Lunes 31 de agosto de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Rayo Vallecano, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 13:30 (Ciudad de México)
- Estadio: Camp Nou (Barcelona)