Este domingo 22 de noviembre, Barcelona y Villarreal se medirán por la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou. El encuentro comenzará a las 7:00 a. m. (hora de México) y podrá seguirse EN VIVO por Sky Sports y SKY Plus Online. El equipo azulgrana, que ocupa el primer lugar de la clasificación, buscará una victoria que le permita mantenerse en la cima del campeonato. Para este compromiso, tendrá las bajas de Rodri, Roony Bardghji y Xavi Espart, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

De cara a este enfrentamiento, Hansi Flick deberá ajustar su planteamiento y confiar en el talento de sus principales figuras ofensivas: Raphinha y Lamine Yamal. El brasileño, además de portar la cinta de capitán, destaca por su capacidad goleadora, mientras que el joven español será una de las principales armas para desequilibrar a la defensa rival, superar líneas y generar peligro con su habilidad y dominio del balón.

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Villarreal vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el partido Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 18/11/2026. Horario y canal de TV para ver EN VIVO GRATIS el partido de Barcelona vs. Villarreal hoy por LaLiga. FOTO: EFE//Juanjo Martín. / EFE//Juanjo Martín

¿Cómo ver EN VIVO Barcelona vs. Villarreal por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Para ver el partido entre Barcelona y Villarreal por LaLiga 2026-27 desde cualquier lugar, solo necesitas la aplicación SKY Plus (antes llamada Sky Go). Bastará con descargarla en tu celular, tablet o Smart TV para seguir toda la acción en vivo, por internet y sin cortes.

Cuando ya tengas descargada la aplicación de SKY Plus, solo debes ingresar con los mismos datos de tu cuenta de SKY que usas para el servicio de televisión. Luego, dirígete a la sección de deportes o transmisiones en vivo y elige la señal de SKY Sports en cuanto comience la emisión.

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