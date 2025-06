Todo México estará atento a lo que acontezca este domingo 08 de junio en la gran final de la UEFA Nations League, por la figura de Cristiano Ronaldo. Sigue el partido de Portugal vs. España desde las 13:00 horas CDMX y con transmisión de SKY Sports HD y Sky Plus online, que llevarán a tus pantallas el último duelo de este vibrante certamen. A sus 40 años, el Bicho va por su tercer título con Portugal, luego de haber obtenido la Eurocopa 2016 y la primera edición de la Nations League en el 2019. En contraparte está Lamine Yamal, quien a sus 17 años ya ha conquistado la Eurocopa del 2024 y va por su segundo trofeo con La Roja.

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Portugal vs. España por final de UEFA Nations League?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido Portugal vs. España por final de la UEFA Nations League 2025 en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, Portugal vs. España por final de UEFA Nations League por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver Portugal vs. España por final UEFA Nations League

Fecha: domingo 08 de junio de 2025

Lugar: Allianz Arena (Alemania)

Hora: 13:00 CDMX

Dónde ver en TV: Sky Sports HD

Dónde ver en streaming: Sky Plus

Portugal y España se enfrentan por la gran final de la UEFA Nations League 2025 este domingo 8 de junio en el Allianz Arena de Múnich. Lusos (2019) y españoles (2023) aspiran a convertirse en el primer equipo en ganar el torneo dos veces. | Crédito: GEC