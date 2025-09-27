Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan este sábado 27 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. Un nuevo derbi madrileño que llega con realidades distintas: el conjunto blanco se mantiene líder con puntaje perfecto, mientras que los colchoneros necesitan ganar para enderezar su mal inicio de temporada.

No te pierdas este partidazo en México, disponible a través de Sky Sports en TV tradicional y en su versión de streaming Sky Plus. Aquí te dejamos la guía completa con horarios, canales y precios.

Horario del partido Atlético Madrid vs. Real Madrid

España : 16:15

: 16:15 México (CDMX) : 8:30 AM

: 8:30 AM Estados Unidos (ET): 10:15 AM

Cómo ver Real Madrid vs. Atlético en Sky Sports México

TV tradicional : Canal Sky Sports (incluido en paquetes de TV satelital).

: Canal Sky Sports (incluido en paquetes de TV satelital). Streaming online : Plataforma Sky Plus (disponible para suscriptores activos).

: Plataforma Sky Plus (disponible para suscriptores activos). Dispositivos compatibles: Smart TV, PC, smartphones y tablets (iOS/Android).

Cuánto cuesta Sky Sports en México

Paquete VeTV : desde $169 MXN al mes (incluye acceso a Sky Sports).

: desde $169 MXN al mes (incluye acceso a Sky Sports). Sky HD básico : desde $524 MXN mensuales.

: desde $524 MXN mensuales. Sky Plus: sin costo adicional para suscriptores de TV; se activa con usuario y contraseña.

Opciones para ver el derbi madrileño

Contratar Sky Sports en cualquier plan vigente.

Descargar la app Sky Plus y usar tus credenciales de suscriptor.

y usar tus credenciales de suscriptor. Revisar la guía de programación para ubicar el canal Sky Sports correspondiente.

Alineaciones probables del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid 2025-26

Atlético de Madrid:Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantuno, Vinicius y Mbappé.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: Twitter)

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)