Por SKY Sports EN VIVO y GRATIS, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: AFP)
Por SKY Sports EN VIVO y GRATIS, Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: AFP)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan este sábado 27 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. Un nuevo derbi madrileño que llega con realidades distintas: el conjunto blanco se mantiene líder con puntaje perfecto, mientras que los colchoneros necesitan ganar para enderezar su mal inicio de temporada.

No te pierdas este partidazo en México, disponible a través de Sky Sports en TV tradicional y en su versión de streaming Sky Plus. Aquí te dejamos la guía completa con horarios, canales y precios.

Horario del partido Atlético Madrid vs. Real Madrid

  • España: 16:15
  • México (CDMX): 8:30 AM
  • Estados Unidos (ET): 10:15 AM

Cómo ver Real Madrid vs. Atlético en Sky Sports México

  • TV tradicional: Canal Sky Sports (incluido en paquetes de TV satelital).
  • Streaming online: Plataforma Sky Plus (disponible para suscriptores activos).
  • Dispositivos compatibles: Smart TV, PC, smartphones y tablets (iOS/Android).

Cuánto cuesta Sky Sports en México

  • Paquete VeTV: desde $169 MXN al mes (incluye acceso a Sky Sports).
  • Sky HD básico: desde $524 MXN mensuales.
  • Sky Plus: sin costo adicional para suscriptores de TV; se activa con usuario y contraseña.

Opciones para ver el derbi madrileño

  • Contratar Sky Sports en cualquier plan vigente.
  • Descargar la app Sky Plus y usar tus credenciales de suscriptor.
  • Revisar la guía de programación para ubicar el canal Sky Sports correspondiente.

Alineaciones probables del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid 2025-26

Atlético de Madrid:Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantuno, Vinicius y Mbappé.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: Twitter)
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. (Foto: Twitter)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)
Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC