Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan este sábado 27 de septiembre por la séptima jornada de LaLiga 2025-26 en el Estadio Metropolitano. Un nuevo derbi madrileño que llega con realidades distintas: el conjunto blanco se mantiene líder con puntaje perfecto, mientras que los colchoneros necesitan ganar para enderezar su mal inicio de temporada.
No te pierdas este partidazo en México, disponible a través de Sky Sports en TV tradicional y en su versión de streaming Sky Plus. Aquí te dejamos la guía completa con horarios, canales y precios.
Horario del partido Atlético Madrid vs. Real Madrid
- España: 16:15
- México (CDMX): 8:30 AM
- Estados Unidos (ET): 10:15 AM
Cómo ver Real Madrid vs. Atlético en Sky Sports México
- TV tradicional: Canal Sky Sports (incluido en paquetes de TV satelital).
- Streaming online: Plataforma Sky Plus (disponible para suscriptores activos).
- Dispositivos compatibles: Smart TV, PC, smartphones y tablets (iOS/Android).
Cuánto cuesta Sky Sports en México
- Paquete VeTV: desde $169 MXN al mes (incluye acceso a Sky Sports).
- Sky HD básico: desde $524 MXN mensuales.
- Sky Plus: sin costo adicional para suscriptores de TV; se activa con usuario y contraseña.
Opciones para ver el derbi madrileño
- Contratar Sky Sports en cualquier plan vigente.
- Descargar la app Sky Plus y usar tus credenciales de suscriptor.
- Revisar la guía de programación para ubicar el canal Sky Sports correspondiente.
Alineaciones probables del derbi Real Madrid vs. Atlético de Madrid 2025-26
Atlético de Madrid:Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.
Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantuno, Vinicius y Mbappé.