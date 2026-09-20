Por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27, chocarán Real Madrid y Atlético de Madrid en el Estadio Riyadh Air Metropolitano este domingo 20 de septiembre. El partido, que iniciará a las 10:15 am ET y 8:15 am en CDMX, apunta a ser emocionante. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de SKY Sports y SKY Plus. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Fecha 7 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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