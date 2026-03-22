El derbi madrileño vuelve a encender LaLiga este domingo 22 de marzo (2:00 p.m. CDMX) con un choque imperdible entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid . Dos estilos, dos historias y una rivalidad que paraliza a millones de aficionados en todo el mundo, con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario de una batalla clave en la lucha por el título.

El conjunto blanco llega impulsado por su gran semana en Europa, tras dejar en el camino al Manchester City en la UEFA Champions League, mientras que el Atlético dejó en el camino al Tottenham. Ambos vienen en un muy buen momento futbolístico.

Con todo en juego y máxima tensión en la capital española, este partidazo también tendrá gran atención en Latinoamérica, donde los fanáticos que deseen seguirlo desde México podrán verlo EN DIRECTO a través de Sky Sports.

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