El ganador del choque se enfrentará al vencedor de la otra eliminatoria entre el Real Madrid, que viajó sin el delantero Kylian Mbappé por un esguince de rodilla, y el Atlético, que llega tras empatar a uno ante la Real Sociedad el domingo en Anoeta.

Para olvidarse de su estrella, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, el entrenador Xabi Alonso se encomendará a Gonzalo García.

El canterano de 21 años ofreció el domingo un recital tras lograr un triplete contra el Betis (5-1) en el Bernabéu ante la atenta mirada de Mbappé en el palco.

Alonso, cuestionado a finales del pasado año tras una mala racha de resultados, incluyó en la expedición a Dean Huijsen, que se perdió el duelo ante los béticos, y Dani Carvajal, quien podría volver tras dos meses y medio de baja.

Cabizbajo llega al encuentro el Atlético, que se encuentra a once puntos del Barça en LaLiga tras tropezar frente a la Real Sociedad y sin los lesionados Clement Lenglet y Nico González, aunque estará Pablo Barrios, que sufrió una dolencia muscular el domingo.

Los hombres de Diego Simeone buscarán dar un giro a la temporada con un triunfo en el torneo, después de dejarse ocho puntos en los últimos cinco encuentros en la liga.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Atlético Madrid en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la Supercopa de España 2026 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Supercopa de España 2026

Día: Jueves 08 de enero 2026

Partido: Real Madrid vs. Atlético Madrid, por la semifinal de la Supercopa de España 2026

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio: Al Jawhara de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)