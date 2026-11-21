El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, en su regreso a LaLiga 2026-2027 tras el parón de selecciones. El equipo de José Mourinho buscará hacer valer la localía y sumar tres puntos para mantener la presión sobre el Barcelona, líder del campeonato español. Desde México, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de SKY Sports y Sky Pluys Online por televisión y cualquier plataforma digital.

¿Cómo ver SKY Sports en vivo el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY 21 de noviembre?

El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas del centro de México, en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 13 de LaLiga. En territorio mexicano, la transmisión está anunciada por Sky Sports, a través de Sky e izzi, además de la opción digital de Sky+.

Región o zona de México Estados y ciudades de referencia Dónde verlo por televisión Noroeste: Baja California Tijuana, Mexicali, Ensenada y el resto de Baja California Sky Sports mediante Sky o izzi, con un paquete que incluya la señal. Pacífico Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit, excepto Bahía de Banderas Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado. Frontera de Chihuahua con horario de montaña Ciudad Juárez y los municipios fronterizos que comparten su horario Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado. Centro, norte y noreste CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la mayor parte de Chihuahua Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado. Occidente Jalisco, Colima, Michoacán y Bahía de Banderas, Nayarit Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado. Sur y Golfo Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado. Península de Yucatán, excepto Quintana Roo Yucatán y Campeche Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado. Sureste: Quintana Roo Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Chetumal Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.

Horarios del Real Madrid vs. Celta de Vigo por ciudad en México

El partido se jugará el sábado 21 de noviembre de 2026. Estos son los horarios de inicio por ciudad, agrupados según la hora local:

12:00 horas

Ensenada

Mexicali

Tijuana

13:00 horas

Ciudad Juárez

Culiacán

Hermosillo

La Paz

Tepic

14:00 horas

Ciudad de México

Guadalajara

Mérida

Monterrey

Puebla

15:00 horas

Cancún

Chetumal

Cozumel

Playa del Carmen

Tulum