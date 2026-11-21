El Real Madrid recibirá al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre en el Santiago Bernabéu, en su regreso a LaLiga 2026-2027 tras el parón de selecciones. El equipo de José Mourinho buscará hacer valer la localía y sumar tres puntos para mantener la presión sobre el Barcelona, líder del campeonato español. Desde México, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de SKY Sports y Sky Pluys Online por televisión y cualquier plataforma digital.
¿Cómo ver SKY Sports en vivo el partido Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY 21 de noviembre?
El partido entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará este sábado 21 de noviembre de 2026, a las 14:00 horas del centro de México, en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 13 de LaLiga. En territorio mexicano, la transmisión está anunciada por Sky Sports, a través de Sky e izzi, además de la opción digital de Sky+.
|Región o zona de México
|Estados y ciudades de referencia
|Dónde verlo por televisión
|Noroeste: Baja California
|Tijuana, Mexicali, Ensenada y el resto de Baja California
|Sky Sports mediante Sky o izzi, con un paquete que incluya la señal.
|Pacífico
|Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit, excepto Bahía de Banderas
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
|Frontera de Chihuahua con horario de montaña
|Ciudad Juárez y los municipios fronterizos que comparten su horario
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
|Centro, norte y noreste
|CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la mayor parte de Chihuahua
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
|Occidente
|Jalisco, Colima, Michoacán y Bahía de Banderas, Nayarit
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
|Sur y Golfo
|Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
|Península de Yucatán, excepto Quintana Roo
|Yucatán y Campeche
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
|Sureste: Quintana Roo
|Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Chetumal
|Sky Sports mediante Sky o izzi, según el paquete contratado.
Horarios del Real Madrid vs. Celta de Vigo por ciudad en México
El partido se jugará el sábado 21 de noviembre de 2026. Estos son los horarios de inicio por ciudad, agrupados según la hora local:
12:00 horas
- Ensenada
- Mexicali
- Tijuana
13:00 horas
- Ciudad Juárez
- Culiacán
- Hermosillo
- La Paz
- Tepic
14:00 horas
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Mérida
- Monterrey
- Puebla
15:00 horas
- Cancún
- Chetumal
- Cozumel
- Playa del Carmen
- Tulum