Real Madrid y FC Barcelona sostendrán el último clásico de la temporada 2024-25 de LaLiga EA Sports cuando se enfrenten este domingo 11 de mayo (08:15 horas del Tiempo de Centro) desde el Estadio Olímpico de Montjuic. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial en México estará a cargo de SKY Sports y SKY Plus. Aquí te explico los canales de tv que debes sintonizar para seguir el juego de la liga española.

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido Real Madrid vs. FC Barcelona en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, Real Madrid vs. FC Barcelona?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Cómo y dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona

Fecha: domingo 11 de mayo de 2025

domingo 11 de mayo de 2025 Lugar: Estadio Olímpico de Montjuic

Estadio Olímpico de Montjuic Horario: 8:15 Tiempo Centro de México

8:15 Tiempo Centro de México Canal TV: Sky Sports HD México

Sky Sports HD México Streaming: Sky Plus