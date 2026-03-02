Presta atención. Este lunes 2 de marzo el Real Madrid enfrenta al Getafe en el Santiago Bernabéu, por la jornada 26 de LaLiga 2025-26 . El encuentro es sumamente importante para la Casa Blanca, que ahora se ubica en la segunda posición con 60 puntos, a cuatro del líder FC Barcelona. Este partido iniciará a las 9:00 p.m. en España, 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. en CDMX. Por suerte para ti, podrá ser visto en México vía SKY Sports. En esta nota te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO por esa señal.

Tras asegurar su clasificación en la Champions League frente al Benfica, el Real Madrid renovó la confianza y el ánimo dentro del plantel, aunque la afición blanca también exige que el equipo no descuide la pelea por el título de LaLiga. La reciente derrota ante Osasuna provocó que los merengues cedieran el liderato al Barcelona, por lo que ahora buscarán reencontrarse con la victoria y presionar nuevamente en la cima de la tabla.

Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que enfrente estará el siempre competitivo Getafe dirigido por José Bordalás, un equipo que, aunque se mantiene lejos del descenso, ha mostrado irregularidad y aspira a consolidarse mejor en la clasificación del campeonato.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Getafe por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Getafe por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO el Real Madrid vs. Getafe por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Getafe por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.