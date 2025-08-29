El Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la tercera jornada de La Liga 2025-2026. El equipo de Xabi Alonso busca prolongar su inicio perfecto en el campeonato tras vencer a Osasuna y Oviedo, mientras que Mallorca llega con apenas un punto en la tabla. El encuentro comenzará a las 13:30 horas de Ciudad de México (CDMX) y será transmitido en exclusiva para territorio mexicano por Sky Sports en TV y Sky Plus Online en streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Mallorca en México por TV?

Canal de TV: Sky Sports

Sky Sports Horario en CDMX: 13:30 horas

Los suscriptores de Sky Sports podrán seguir el partido en vivo a través de los canales deportivos de la compañía. Se recomienda verificar el número de canal según la programación contratada.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO Online en México?

El duelo entre Real Madrid y Mallorca también podrá seguirse en línea mediante la plataforma Sky Plus Online, disponible para todos los usuarios de Sky con servicio activo. La transmisión será simultánea con la señal de televisión, lo que permite ver el partido desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Real Madrid y Mallorca se enfrentan por La Liga 2025-26. (Foto: Real Madrid y Mallorca en 'X')

¿Cuánto cuesta ver La Liga en Sky Sports México?

Para acceder a la señal de Sky Sports y Sky Plus, los usuarios deben contar con un plan de suscripción activa. Los paquetes de Sky en México tienen precios que varían según el plan contratado, desde opciones básicas hasta premium que incluyen todo el fútbol internacional. Además, Sky ofrece la posibilidad de ver el contenido en dispositivos móviles sin costo adicional a través de Sky Plus Online.

Historial Real Madrid vs. Mallorca

En el historial de enfrentamientos por La Liga, el Real Madrid tiene clara superioridad con 46 victorias, 13 empates y 16 derrotas en 75 partidos. El último cruce fue el 14 de mayo de este año, con triunfo merengue por 2-1 en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jacobo Ramón, mientras que Martín Valjent descontó para la visita.

Real Madrid recibe a RCD Mallorca este sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 3 de LaLiga EA Sports 2025-26. | Crédito: Ronie Bautista / GEC